Türkiye Aşılamada son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu

Aşılamada son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu

Türkiye

Aşılamada son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu

Son dakika haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 21:25 Son Güncelleme:
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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,90, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,52 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 179 bin 5'i birinci doz, 16 milyon 462 bin 718'i ikinci doz, 2 milyon 550 bin 225'i üçüncü doz olmak üzere toplam 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

AA

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