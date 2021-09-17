Neredeyse iki yıldır devam eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıların önemi vurgulanırken, hala aşı karşıtı birçok kişi aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddeden TikTok kullanıcıları ise Harry Potter’den esinlenerek, kendilerini ‘safkan’ olarak tanımlamaya başladı.

Purebloods (Safkan) ve unvaxxed (aşılanmamış) gibi etiketleriyle paylaşım yapan kullanıcılar, 'safkan' terimiyle tanınmak istediklerini belirtiyor.

İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı kitapta,'safkan' terimi, 'saf soy'dan ya da büyücü olamayanlarla evlenmemiş atalardan gelen büyücü aileler için kullanılıyor. Kitaplarda, bu kavram, soyları büyücü ve büyücü olmayan ataların karışımından gelenlere yönelik bir üstünlük çağrışımına da neden oluyor.

TikTok'un önde gelen, 27 binden fazla takipçisi olan muhafazakar fenomenlerinden Lyndsey Marie, 'saf kan' etkietiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum. Herkesin bana safkan demesini istiyorum."

Drakapuffdaddy takma adılı kullanıcı ise, yayımladığı videoda, söz konusu terime olan hayranlığını dile getirdi: “Dostum, Sen safkan mısın? Ben safkanım. Artık 'aşılanamayan' yok. Safkan."



