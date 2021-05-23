BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin’in Türkiye’ye verdiği 120 milyon doz aşı sözü her kesimde umut yarattı. Yakın zamanda Türkiye'de çocuklar dışında herkes aşılanmış olacak. Ancak şu günlerde aşı olmak için talebin azaldığına dikkat çeken Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, ''Biz istiyoruz ki ilk günkü yoğunluk hiç bitmeden devam etsin. Her ne kadar son 2 günde ciddi bir talep artışı olsa da bunun hiç durmadan artması lazım'' dedi. Aşıların yan etkileri konusunda da önemli açıklamaları oldu Prof. Yiyit'in. Başhekim Yiyit, ''Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda'' ifadelerini kullandı.

'FARKLI YAŞA VE MESLEK GRUPLARINA GEÇELİM"

Koronavirüs aşısına olan talebin azaldığına dikkat çeken Prof. Nurettin Yiyit, ''Biz istiyoruz ki ilk günkü yoğunluk hiç bitmeden devam etsin. Şimdi 55 yaş üzerindeyiz. Siz de gördünüz ilk günlerde inanılmaz bir talep vardı. O talebin yavaşladığını görüyoruz. Her ne kadar son 2 günde ciddi bir talep artışı olsa da bunun hiç durmadan artması lazım ki biz planlı bir şekilde bir alt yaşa, bir alt gruba geçelim ve farklı meslek gruplarına geçelim'' dedi.

'BU KADAR GÜVENİYORUZ BU AŞIYA''

Aşı konusundaki tereddütlerin altının boş olduğunu vurgulayan Prof. Yiyit, şunları söyledi:

''Aşı konusundaki tereddütlerin altının ne kadar boş olduğunu bizzat bu konunun içindeki biri olarak ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz ilk sağlık çalışanları aşı olduk. Bu işin içinde olanlar olarak birer örneğiz. Biz sağlık çalışanları olarak bu hayatta en sevdiklerimiz eşlerimiz. Onlara da aşı açıldı ve ellerinden tutup onları aşıya getirdik. Bu kadar güveniyoruz bu aşıya.''

Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazının aşı olduğunun altını çizen Prof. Nurettin Yiyit, ''Dünyada gelen saha tecrübeleri şunu gösteriyor aşı bu işin olmazsa olmaz. Yüksek oranda aşı yapanların vakaların nasıl düştüğünü, ölüm hızının ne kadar hızla aşağıya indiğini hep birlikte gördük'' diye konuştu.

'SIKINTILI BİR DURUM VARSA HASTAYI UYARIYORUZ''

Aşıyla ilgili endişeli ya da sıkıntılı bir durum olması halinde uyarıda bulunduklarını belirten Prof. Yiyit, '' Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz'' dedi.

''AŞILARIN YAN ETKİLERİ OLMAK ZORUNDA''

Aşıların yan etkileri konusunda da önemli açıklamalar yaptı Başhekim Nurettin Yiyit... ''Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda'' diyen Başhekim Yiyit, sözlerine şöyle devam etti:

'' Ama bunlar masum yan etkiler. Bunlar nedir? Eğlem ağrıları, kas ağrıları, aşı yerinde ağrı gibi. Zaten bağışıklık sistemini uyarmasını istiyoruz. Uyardığı için yan etkileri olacak. Aşıya olan güveni arttırsın, aşı işini yapıyor demektir bu.''

''BAKAN KOCA: 270 MİLYON DOZ AŞI ANLAŞMAMIZ VAR''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’dan Türkiye nüfusunun 3 katından fazla aşı anlaşması yapıldığının altını çizerek, açıkladı:

“100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.”

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından bilim insanları aşıdaki bu son gelişmeyle ilgili Hürriyet’e yorumlarda bulundu. Aşı gelişmesinde Uğur Şahin'e dikkat çeken uzmanlar, 'Bu miktarda bir aşı bırakın tünelin ucundaki ışığı görmeyi, ülkeyi tünelden çıkarır' yorumu yaptı...







