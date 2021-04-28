Dünya Aşının yeni yan etkisi ortaya çıktı! Aşı yaptıran yüzlerce kişi hastaneye koştu

Aşının yeni yan etkisi ortaya çıktı! Aşı yaptıran yüzlerce kişi hastaneye koştu

Dünya

Aşının yeni yan etkisi ortaya çıktı! Aşı yaptıran yüzlerce kişi hastaneye koştu

Koronavirüs aşısının yan etkileri pandemi sürecinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Son dakika haberine göre aşının yeni bir yan etkisi ortaya çıktı. İngiltere'de aşı yaptıran yüzlerce kişi aynı şikayetle hastaneye başvurdu.

28 Nisan 2021, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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İngiltere'de aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu. Bu durum aşıda yeni bir yan etki mi bulundu tartışmalarına neden oldu.

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başlaması ile pandemiye karşı mücadele dünyanın dört bir yanında son sürat sürüyor.

Aşılarda çıkan yan etkiler ise tartışmaların odağındaki yerini koruyor. İngiltere'den gelen bir haber bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu.

İngiliz sağlık kuruluşu BTA, Kovid-19 aşısı ile enjekte edilen her 24 bin kişiden birinde veya daha azında kulakta çınlama sorunu yaşayabileceğini açıkladı. Aynı açıklamada 'Aşıların kulak çınlamasına neden olma veya daha kötü hale sonuçlar doğurma olasılığı oldukça düşük görünüyor' ifadesi de yer aldı.

Ancak bilim insanları buna neyin sebep olduğu ve etkileri üzerinde hala yeterli bilgiye sahip olmadıklarının altını çiziyor.

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