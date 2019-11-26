Aşırı aktif mesane cinselliği bitiriyor

Aşırı aktif mesane böbrek yetmezliğine neden olabilir

“Aşırı Aktif Mesane” olarak adlandırılan sık idrara çıkma probleminin böbrek yetmezliğine sebep olabileceğini belirten Doç. Gülpınar, “Aşağıdaki soruların en az birine ‘evet’ cevabını veriyorsanız aşırı aktif mesane hastalığı için bir üroloji uzmanına başvurmanız gerekir” diye konuştu.

• Aniden sıkışarak tuvalete gidiyor musunuz?

• Gittiğiniz her yerde tuvalet arıyor musunuz?

• Geceleri tuvalete gitmek için uyanıyor musunuz?

• Zamanında yetişemeyip idrar kaçırıyor musunuz?

"40 yaş üstünde cinsel hayatı bitiriyor”

Aşırı Aktif Mesane Sendromunun; işten ayrılma, erken emeklilik ve depresyon sebebi olabildiğini, genç yaşta ise okul başarısını etkilediğini aktaran Gülpınar, “İdrar kaçırma 40 yaş üstünde cinsel hayatı bitiriyor. Represyon riski diğer insanlara göre 3 kat fazla. Erken emekli olmaya zorluyor, seyahate çıkmayı engelliyor, insanları sosyal hayattan koparıyor. Tuvalete yetişemeyeceğim kaygısı ile hareket eden hastalarda düşme riski yüzde 26, kırık riski yüzde 34 daha fazla. Toplumun neredeyse 6’da birini etkiliyor ama hekime başvurma oranı oldukça düşük” dedi.

İdrar kaçırma sorunu olanlar bunlara dikkat!

Bazı önlemler ve koruyucu tedavi yöntemleriyle bu sorundan kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Gülpınar, “Tedavide birinci basamak aşırı aktif mesaneye neden olabilecek kafeinli, asitli, baharatlı ve alkollü içeceklerin kısıtlanması. Sıvı alımının dengelenmesi, işemeyi belli saatlerde yapma ve pelvis taban egzersizleri idrar kaçırmaya karşı alınacak önlemler arasında sayılabilir” diye konuştu.

Doç. Gülpınar, sorunla yaşayanların yapması gerekenler ise şu önerilerde bulundu:

Pelvis taban egzersizleri yapın: Pelvis taban egzersizleri, doğru kasların düzenli bir şekilde kasılması hekim tarafından hastaya öğretilirse kontrolsüz kasılmaların ortadan kaldırılmasında sıklıkla başarılı sonuçlar vermektedir.

Sigara içmeyin: Eğer sigara içiyorsanız bırakmak için yardım alın.

Daha çok lif tüketin: Beslenmenize daha çok lifli gıda eklemek ya da lif takviyeleri kullanmak, idrar tutamama için bir risk faktörü olan kabızlığın önlenmesinde yardımcı olabilir. Doktorunuz, bir önlem olarak, mesane sorununuza bağlı olmak üzere, daha az ya da daha fazla su içmenizi önerebilir.

Kilo verin: Diyet ve egzersizle kilo vermenin idrar kaçırmayı azalttığı çalışmalarda gösterilmiş.

İdrar kaçırmaya toksinli çözüm

Basit günlük alışkanlıkları değiştirerek ya da ilaçla tedavi olunamayan durumlarda enjeksiyon tedavisinin etkin sonuçlar verdiğini belirten Gülpınar, “20 dakika gibi kısa bir uygulama ile mesane kasına botulinum toksin enjeksiyonunun yapıldığı uygulama son yıllarda etkin sonuçları aldığımız bir tedavi yöntemidir. Yöntemin etkisi hastalar arasında değişebilmekle birlikte, ortalama 6 ay sürmektedir. Tedavinin hasta üzerindeki etkisi geçtiği zaman yeniden enjeksiyon yapılabilir. Böylece soruna neden olan mesanedeki istemsiz kasılmalar azaltılmaya çalışılır. Birçok tıbbi çalışmada, bu yöntemle idrar kaçırma sıklığının azaldığı, hastanın yaşam kalitesinin yükseldiği rapor edilmiştir” dedi.



