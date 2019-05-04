Aşırı yağışlar Tatvan’da hasara neden oldu

Tatvan ilçesinde dün gündüz saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini iyice attıran sağanak yağış, ilçe merkezindeki mahallelerde hasar oluşturdu. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı bir çok mahallede sel meydana gelirken, ilçenin dağ yamacında bulunan mahallelerinde ise toprak kaymaları ve su baskınlara neden oldu.

MADDİ HASARLI GÖÇÜKLER OLUŞTU

Ayrıca bazı mahallelerde ise oluşan sel sebebiyle yollarda maddi hasarlı göçükler oluştu. Tatvan Belediyesi ekipleri ise, ilçe genelinde hasar tespit ve onarım çalışmaları başlattı. Yağışlar sebebiyle hasar oluşan mahalleri ziyaret eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye ekiplerinden oluşan hasar durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Geylani, hasar oluşan mahallelerde çalışma başlattıklarını söyledi. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasar oluştuğunu ve su baskınları meydana geldiğini dile getiren Geylani, "Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskını ve heyelandan dolayı oluşan hasarı yerinde tespit ettik.

''GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR''

Belediye ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Yağıştan zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için Belediye olarak gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

BİTLİS (İHA)