'Aşısızların pandemisi haline geldi!' Hepsi pişman oldu

Prof. Dr. Oğuztürk, Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki merkez üssünün Ankara Şehir Hastanesi olduğunu belirterek, son günlerde vaka sayısında artış olduğunu; ancak bu sürecin kontrollü yönetildiğini, gelen hastaların kısa süre içinde servis veya yoğun bakıma alınarak tedaviye başlandığını söyledi. Hastaneye gelen vakaların büyük çoğunluğunun koronavirüs aşısı olmadığını vurgulayan Oğuztürk, şöyle devam etti:

“Şu anda pandemi, ‘aşısızların pandemisi’ pozisyonuna evrilmiş durumda. Gelen vakaların çoğunluğu hiç aşı yaptırmamış ve eksik doz aşı yaptıran kişiler. Eksik aşı yaptıranların tam doz aşı yaptıranlara göre hastalanma riski oldukça fazla. ‘İkinci doz aşı yaptırdım; ama yine de hastalandım’ diyorlar. Çünkü ikinci doz aşıyı yaptırdıktan 3-4 gün sonra koronavirüse yakalanıyorlar. Ama ikinci doz aşıdan iki hafta sonra koruyuculuk sağlanıyor. ‘Ben aşı oldum sonra da hastalandım’ veya ‘aşı oldum ama yine de Kovid-19’a yakalandım’ diyenlerin, aşının gerçek faydasını gölgelemeye yönelik bilinçli ya da bilinçsiz açıklamaları doğru değil. Bu yaklaşımlar gerçekten çok uzak.”

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Oğuztürk, vaka sayılarının da giderek arttığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Yüz yüze eğitimin ciddi anlamda faydalı olduğunu düşünen biri olarak, ne şekilde olursa olsun okulların son noktaya kadar yüz yüze eğitime devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısıtlamaların ‘tam kapanma’ şeklinde bir faydasının olmadığı birçok uygulamada görüldü. Kısmi tedbirlerin gündeme gelme durumu belki söz konusu olabilir. Bunlar bölgesel tedbirler olabilir. İnsanların toplu alanlarda bulunma sürelerinin kısıtlanması şeklinde olabilir. Umarım bunların hiçbiri olmaz ve bu vaka sayıları 40 binlerin üzerine çıkmaz. Eğer bu şekilde aşı olursak bu ihtimallerin hiçbirinin gerçekleşme durumu olmayacak.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, “Ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda ‘Keşke aşılansaydık’ diyorlar” dedi. Hatırlatma dozuna dikkat çeken Turan, “Burada yüzde 50-60 oranında aşısız grup var. Yaklaşık yüzde 30-35 oranında da çift doz koronavirüs aşısı olmuş; ama 3’üncü dozunu bir şekilde ihmal etmiş ya da geciktirmiş kişilerle karşı karşıyayız. O yüzden hatırlatma dozunun önemine de tekrardan vurgu yapmak istiyorum. 2 doz Sinovac sonrası 3’üncü aydan sonra hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Kayseri’de yaşayan Aysel Yılmaz, sekiz gün önce evinde kas ağrısı çekmeye başladı, bir haftanın sonunda sağlık durumu ağırlaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz, tedavi altına alındı. Tedavisi süren Aysel Yılmaz, “Bir hafta evde hasta yattım, durumum kötüleşince hastaneye gittik. Tomografimde ciğerlerimde koronavirüs görüldü. Bu nedenle de hemen hastaneye yatırıldım. Tedavim başladığı andan itibaren kendimi iyi hissettim. Aşı yaptırmadım. Son ana kadar bekledik. Aşıyı içeriği ve yan etkileri için yaptırmadım. Söylentilere inandık, yanlış yapmışız. Çok pişmanım. Lütfen herkes aşısını olsun, korkmasın” dedi.

Edirne’de babası Demircan Gürses, annesi Firdevs Gürses ve kızı ile aynı evde yaşayan Murat Gürses (48), eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri gösterdi. Hastanede tetkikleri yapılan ve aşı olmadığı belirtilen Gürses, iki koronavirüs testi de negatif çıkınca bir süre grip olduğunu düşünüp doktora gitmedi. Taksi şoförü Gürses, durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye gitti. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Gürses, daha sonra yoğun bakıma alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu babası olan Gürses, 12 Eylül’de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Gürses’in ardından oğlu gibi aşı olmayan babası Demircan Gürses’te (78) de belirtiler çıktı. Tetkikler sonucu baba Gürses’in de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses, 24 Eylül’de hayatını kaybetti. 12 gün arayla eşi ile evladını kaybeden anne Firdevs Gürses’in ise koronavirüs aşısının 3 dozunu da olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.



