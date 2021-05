Aşk aşısı! Ece ile Serdal aylar sonra aşı odasında kavuştu

İzmir’de yaşayan down sendromlu Ece Güngör (23) ile Serdal Rodoplu (36) salgından önce neredeyse her gün görüşüyordu. Ama salgın bu çiftin yanı sıra tüm down sendromluların sosyal hayatını bitirdi. Tek istekleri aşı konusunda öncelikli sıraya alınmaktı. Ece ile Serdal’ın haberini POSTA manşetten verince durum değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart’da down sendromlu vatandaşların aşılanacağı müjdesini verdi.

Önce Serdal Aşı oldu. Böylece Ece'ye cesaret verdi

AYNI GÜNE RANDEVU

Müjdeyi alan Serdal’ın annesi, İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ile Ece’nin annesi Pervin Güngör, sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurdu. Serdal’ın aşı randevusu 15 gün önce açıldı. Ece ise biraz daha bekleyecekti. Ama Serdal aylardır görmediği Ece’yle buluşabilmek için aşı randevusunu erteletti. Zaten Ece de iğneden korktuğu halde Serdal’ı görebilmek için aşı olmayı kabul etmişti.

Ece aşı olurken biraz korksa da Serdal ona sarılıp korkusunu yenmesini sağladı

ARTIK GÖRÜŞECEKLER

Sonunda ikisine de aynı gün için randevu alındı. Ve 15 ay sonra ilk kez dün Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde buluştular. Aşı odasına el ele girdiler. Aşı olurken birbirlerinin elini bırakmadılar. Ece, iğne korkusunu Serdal sayesinde yendi. Bundan sonra daha rahat görüşebilecekler. İkinci doz aşıya da birlikte gidecekler. Serdal, Ece ile evlenmek istiyor, kim bilir, belki düğün bile yapacaklar.

Hastaneden çıkan çift, 15 ay sonra ilk kez bir yerde oturdu kahvaltı yaptı.





