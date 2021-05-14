Magazin Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler gözlerine inanamadı

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler gözlerine inanamadı

Magazin

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler gözlerine inanamadı

Bir dönemlerin ekranda fırtınalar estiren dizisi Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

14 Mayıs 2021, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen 'Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. İmajını değiştirdiği görünen 37 yaşındaki Baran Akbulut yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Baran Akbulut, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra 'Kuzgun', 'Yedi Güzel Adam' ve 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

Cem Yılmaz'ın dijital platform için çekmeye hazırlandığı 'Erşan Kuneri' dizisinde rol alması bekleniyor. Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Babalık bu değil
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Seki'den İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözlerine açıklama