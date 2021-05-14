Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen 'Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. İmajını değiştirdiği görünen 37 yaşındaki Baran Akbulut yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Baran Akbulut, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra 'Kuzgun', 'Yedi Güzel Adam' ve 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

Cem Yılmaz'ın dijital platform için çekmeye hazırlandığı 'Erşan Kuneri' dizisinde rol alması bekleniyor. Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.