'Aşk-ı Memnu'nun 'Cemile'sinin son hali çok konuşuldu
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si 37 yaşındaki oyuncu Pelin Ermiş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
28 Mayıs 2020, Perşembe 00:09 Son Güncelleme:
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2008-2010 yılları arasında yayınlanan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı "Cemile" karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş'in son hali görenleri şaşkına çeviriyor.
Yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor
'Aşk-ı Memnu'dan sonra 'Adını Feriha Koydum', 'Kiraz Mevsimi, 'Avlu' ve 'Hangimiz Sevmedik' gibi dizilerde rol alan Pelin Ermiş, son dönemde ekranlardan uzak kaldı.
Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 37 yaşındaki oyuncu, yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor.