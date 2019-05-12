Aşk, kadının kimyasını değiştiriyor
ABD'de yapılan bir araştırma aşkın kadınlar üzerindeki ilginç etkisini ortaya koydu
ABD’nin California Üniversitesi’nde yeni bir ilişkiye başlamış 47 kadından iki yıl boyunca kan örneği alındı.
Buna göre; aşk kadınların genetik yapılarını değiştiriyor.
Aşık kadınlarda, virüslerle savaşan interferon proteini üretimi artıyor.
AŞK EVLİLİĞİNİN ÖNEMİ
Bu üretimin, kadınların vücudunu hamileliğe hazırladığı düşünülüyor.
Aynı şekilde, aşk bitince proteinin üretiminde de azalma görülüyor.
Uzmanlar, bağışıklık sistemi güçlü bebekler için aşk evliliğinin önemine dikkat çekiyor.