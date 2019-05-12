Aşk, kadının kimyasını değiştiriyor

ABD'de yapılan bir araştırma aşkın kadınlar üzerindeki ilginç etkisini ortaya koydu

12 Mayıs 2019, Pazar 20:58
A A
Aşk, kadının kimyasını değiştiriyor

ABD’nin California Üniversitesi’nde yeni bir ilişkiye başlamış 47 kadından iki yıl boyunca kan örneği alındı.

Buna göre; aşk kadınların genetik yapılarını değiştiriyor.

Aşık kadınlarda, virüslerle savaşan interferon proteini üretimi artıyor.

AŞK EVLİLİĞİNİN ÖNEMİ

Bu üretimin, kadınların vücudunu hamileliğe hazırladığı düşünülüyor.

Aynı şekilde, aşk bitince proteinin üretiminde de azalma görülüyor.

Uzmanlar, bağışıklık sistemi güçlü bebekler için aşk evliliğinin önemine dikkat çekiyor.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.