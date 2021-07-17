Aşk, Mantık, İntikam 6. bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Esra ile Çınar arasında yaşanan yakınlaşma Ozan’ın gözünden kaçmamış ve olay tartışmaya kadar varmıştı. İşte, Aşk, Mantık, İntikam son bölüm hakkında merak edilenler ve 6. bölüm fragmanı hakkında bilgiler…

AŞK MANTIK, İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar, Esra ile Ozan’ın arasında neler olduğunu merak eder ve bu konuda Esra’nın üzerine gitmeye devam eder. Çağla ise, sürpriz biçimde herkesi toplantıya çağırır.

Menekşe Ev Yemekleri Lokantası Esra’nın ailesinindir ve Esra bunu herkesten saklamıştır, ancak Çağla bu sırrı öğrendiğinde büyük bir tepki gösterir. Zehirlenen müşterinin şikayeti hem lokantayı hem de şirketi zor duruma düşürmüştür.

Ekrem ve Elif lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan’a söylerler. Ozan’ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt’ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olur.

Diğer yandan Çınar’ın Esra’ya açılma kararını öğrenen Ozan, bunu engelleyebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Fakat Çınar kesin kararını verir ve ne olursa olsun Esra ile konuşmaktan vazgeçmez.

AŞK, MANTIK, İNTİKAM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk, Mantık, İntikam 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.