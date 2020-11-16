Aşk Masalı filmi konusu nedir? Aşk Masalı filmi ne zaman çekildi?

Yıllardır içinde büyüttüğü aşkına kavuşmak isteyen Masal’ın hikayesini konu alan Aşk Masalı filmi romantik sahneleriyle seyircisini hem hüzünlendiriyor hem de gülümsetmeyi başarıyor. İşte Aşk Masalı filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

Aşk Masalı Konusu

Masal, patronun oğlu Akın’a yıllardır platonik bir şekilde aşıktır. Masal hayalperest kişiliği sayesinde aşkını uzun bir süre boyunca içinde yaşar ve büyütür. Akın ise çapkın, yakışıklı ve zengin bir adamdır. Masal’ın farkında bile değildir ve aynı şirkette çalıştığı Cansın ile sevgilidir.

Akın ve Cansın ilişkisini sürekli görmek zorunda kalan Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir. Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olur. Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir. Masal derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır. Kurallar, Masal’ın hayatını bir anda değiştirir. Uyum sürecinde Masal’a partner olarak Kerem yardım eder. Kerem, Masal’ın tüm sakarlıklarına ve şaşkınlıklarına rağmen büyük bir sabırla yanında olur. Kerem’in asıl amacı Masal’ın programı başarı ile tamamlamasına yardımcı olmaktır. Masal bu sürecin sonunda Akın’ın dikkatini çekmeye başlar ve güçlü rakibi Cansın’ı da alt eder. Ancak Masal’ın kafasında yeni sorular belirmeuye başlar: Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır, kalbindeki aşkın sahibi Akın mıdır?

Aşk Masalı oyuncuları

Başrollerini Algı Eke ve Emre Kızılırmak’ın paylaştığı Aşk Masalı filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Aşka Masalı filminin oyuncuları arasında Recep Güneysu, Ayşenil Şamlıoğlu, Hazal Şenel, Ayşen Sezerel ve Kıvanç Baran yer aldı.







