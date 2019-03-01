'Aşk oyunu' buna derler

Bir Yıldız Doğuyor’ filmi için yaptığı şarkı ile Oscar kazanan Lady Gaga (32) ve rol arkadaşı Bradley Cooper (44) arasındaki yakınlık, Hollywood’un gündeminden düşmüyor. Filmin yapımında yer alanlar, “Bradley, Lady Gaga’yı çekimler öncesinde romantik jestleriyle kendine aşık etti. Filmin gerçekçi olmasını istiyordu ve istediğini de elde etti” dedi.

‘İŞİMİZİ İYİ YAPTIK’

İddialar karşısında sessizliğini koruyan Lady Gaga ise önceki gün katıldığı şovda “Oscar törenindeki aşk dolu düeti kurgulamıştık. Aşk şarkısı söylerken hissetmek gerek. Demek ki iyi iş çıkardık” dedi. Ancak bu açıklama da yakınları tarafından bile ikna edici bulunmadı.





Lady Gaga, Oscar töreninde kullandığı 128.54 karatlık sarı elmas gerdanlıklı fotoğrafını paylaşarak “141 yıllık bu mücevheri kullanmak benim için onurdu” dedi. Törene hazırlanırken çekilen kare, 10 saatte 4.3 milyon beğeni topladı.

30 milyon dolarlık elması, ilk kez ‘Tiffany’de Kahvaltı’ filminde Audrey Hepburn takmıştı.