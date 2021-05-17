Türkiye Asker dönüşü öldürdüler! Sokak ortasında kanlı infaz

Asker dönüşü öldürdüler! Sokak ortasında kanlı infaz

Türkiye

Asker dönüşü öldürdüler! Sokak ortasında kanlı infaz

Samsun İlkadım ilçesinde, bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açan 3 kişi, askerden gelen Onur Bektaş'ı vurdu. Onur Bektaş kanlar içinde yere yığılırken vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Bektaş kanlı saldırıda hayatını kaybetti.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Samsun İlkadım ilçesinde, askerden gelen Onur Bektaş içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Samsun İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Onur Bektaş (22), yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içinde yerde kalan Bektaş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor. 

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