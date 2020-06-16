Türkiye Asker uğurlamasına katılan kişide corona virüs çıktı, 14 ev karantinada

Asker uğurlamasına katılan kişide corona virüs çıktı, 14 ev karantinada

Türkiye

Asker uğurlamasına katılan kişide corona virüs çıktı, 14 ev karantinada

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, asker uğurlamasına katılan bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

16 Haziran 2020, Salı 21:59 Son Güncelleme:
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İzmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

Giriş- çıkışlar kontrol altına alındı

Karar üzerine ilçenin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

DHA


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