Aşkı için tahttan vazgeçen Mako, Prenses olarak son kez sarayda

Japon Prenses Mako, kraliyet ailesi haklarını reddederek yapacağı evlilik öncesi Japonya Kraliyet ailesinin üyesi olarak son törenine katılmak için İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret etti. Prenses Mako, 2017 yılında Kei Komuro ile nişanlanarak kraliyet haklarından vazgeçmiş hatta kendisinin hakkı olan 1,2 milyon dolarlık ödeneği de reddetmişti. Mako, nişanlısı Komuro ile 26 Ekim'de evlendikten sonra New York'a taşınacak.

KIZ KARDEŞİ EŞLİK ETTİ

Prenses'e kız kardeşi Prenses Kako eşlik etti. Kraliyet ailesinin genç üyeleri saraya girmeden önce izleyenlere gülümseyerek el salladı.

22 EKİM'DE İMPARATOR İLE GÖRÜŞECEK

Prenses Mako, Kei Komuro'yla evlilik planını resmi olarak duyurmak için 22 Ekim'de İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yla da görüşecek.

DÜĞÜNÜN ARDINDAN NEW YORK'A TAŞINACAK

26 Ekim'de evlenmesi planlanan çift düğünün ardından New York'a taşınacak.

Japonya'daki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.