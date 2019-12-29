Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer tatile gidiyor

Aşkın Nur Yengi yılbaşına Antalya’daki Gloria Serenity Resorts Otel’in sahnesinde girecek. 2012’de boşandığı, geçen yıl barıştığı eski eşi Haluk Bilginer ve 13 yaşındaki kızları Nazlı da yanında olacak. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer daha sonra Finlandiya’ya gidecekler. Rovaniemi şehrinde bulunan Santa Claus kasabasını ziyaret edecekler.

Geceliği 10 bin TL

Noel Baba’nın köyü olarak da bilinen kasabada Santa Claus Holiday Village adlı otelde kalıp gecelik 10 bin TL ödeyecekler. Geyiklerin çektiği kızağa binip kuzey ışıklarını izleyecekler. Bu tatil programını Aşkın Nur Yengi yaptı.