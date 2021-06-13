Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı yayında! Tehlikeli yakınlaşma

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizi Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Tarifi 2. bölümde Fırat, Taylan'ın foyasını ortaya çıkarmaya çalışıyor!

Fırat'ın Naz'ın dudaklarına kondurduğu sürpriz öpücük büyük yankı uyandırıyor! Dr. Aşk bu durumu görmezden gelmeye kalksa da Fırat'ın amacını sorgulamadan edemiyor. Naz ise bir anda hayatına giren bu adamın rüzgarına kapılıyor. Fırat, Naz'ı etkilemeyi başarabilecek mi? Dr. Aşk'tan intikamını bu şekilde alabilecek mi?

FOTOĞRAFLAR BASINA YANSIYOR

Naz, Fırat'la beraber düğüne katılır. Yavaş yavaş Fırat'tan etkilenmeye başlayan Naz fotoğrafların basına yansıması ile neye uğradığını şaşırır. Taylan ise bu durumdan hiç hoşnut değildir. Naz üzerinden kendi reklamını yapmaya çalışmaktadır ancak Fırat Taylan'ın foyasını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Vakit kaybetmeden bu durumu Naz'a da anlatır.

TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?

Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı



