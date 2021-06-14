Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran ve Alper Saldıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aşkın Tarifi dizisinin ikinci bölümünde Naz, Fırat’ın sıcak dünyasına tanık olur ve buzları erimeye başlar. Ancak diğer yandan Taylan’da boş durmaz ve yaptığı hamle herksei şaşırtır. İşte Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler…

İŞTE AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Lansman gecesinde yaşanan öpüşme olayı, herkes üzerinde şok etkisine neden olur. Karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremeyen Naz, Fırat’ı kovar. Taylan ise Fırat’ın bu hareketi yapmasının nedenini araştırmaya başlar. Utanç içinde olan Fırat, Naz’a kendisini affettirmeye kararlıdır. Affedilebilmek öyle şeyler yapar ki, durum ansızın tersine döner ve bu sefer de Naz’ın Fırat’ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.

Naz, Fırat’ın dünyasıyla da ilk defa bu nedenle karşı karşıya kalır. Fırat’ın sıcacık dünyası, herkese karşı çok soğuk olan Naz’ın bile yavaş yavaş ısınmasına yol açar. Fırat ve Naz, Fırat’ın mahallesinde, beklenmedik olaylarla dolu unutulmaz bir akşam geçirirler. Fakat diğer yanda da Taylan boş durmaz. Naz ve Fırat, Taylan’ın yeni hamlesi karşısında şaşkına döner.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ İLK BÖLÜM KONUSU

Gaziantepli bir kebap ustası olan Fırat, İstanbul’un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, dostları ve teyzesiyle birlikte çalışmaktadır. Fırat’ın, güzel ve sıcak dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle paramparça olur. Kızdı zaman gözü hiçbir şey görmeyen Fırat, bu olay karşısında çılgına döner. Nişanlısının kendisine yaptığı bu hareketin nedenini sorgularken, karşısına Doktor Aşk olarak bilinen Taylan Günebakan çıkar. Televizyon ekranlarının tanınan siması, gündüz kuşağının vazgeçilmez ismi ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan, Fırat’ın bundan sonra ezeli düşmanı olur.

Bu adama aşk konusunda bir ders vermeden rahat etmeyen Fırat, bunun için Dr. Aşk’ın mutluluğunu bozmayı planlar. Fırat her ne kadar bir kadının duygularıyla oynamayı kendisine yakıştıramasa bile Dr. Aşk’tan intikamını en kısa yoldan alabilmek için fazla yol bırakmamıştır.

Planını gerçekleştirmek için Dr. Aşk’ın sevgilisi Naz’a çabuk bir şekilde ulaşmayı ister. İstanbul’un ünlü ailelerinden birinin kızı olan Naz Soyluer’in, yeni açtığı Fransız Restoran’ı Fırat için fırsat olur. Eskiden Fransız mutfağında çalışmış olan ve oldukça yetenekli bir şef olan Fırat hem güzeller güzeli Naz’la hem de özlediği bir dünyayla bu restoranda bir araya gelmiş olacaktır. Ancak Naz’a ulaşmak zannettiği kadar kolay değildir. Aşılmaz kuralları, kendine göre prensipleri ve birçok ön yargısı olan Naz Soyluer, çevresi tarafından tam bir demir leydi olarak bilinmektedir.