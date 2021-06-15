Magazin Aşkın Tarifi dizisi sosyal medyaya damga vurdu

Aşkın Tarifi dizisi sosyal medyaya damga vurdu

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Aşkın Tarifi dizisi sosyal medyaya damga vurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgi çekici senaryosuyla dikkat çeken Aşkın Tarifi, ikinci bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.

15 Haziran 2021, Salı 10:46 Son Güncelleme:
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İkinci bölüm için başrol oyuncularından Serra Arıtürk tarafından özel olarak cover yapılan Fırtına şarkısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyiciler başarılı oyuncuya “Yeni bölümlerde de sizin sesinizden şarkılar bekliyoruz, çok güzel seslendirmişsiniz emeğinize sağlık” yorumlarında bulundu.

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Başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu’nun mahalle düğünü sahnesindeki dansı izleyiciden tam not alırken, sosyal medya üzerinden “Çok güzel bir ikili oldunuz. Özlediğimiz mahalle sıcaklığını ekranda görmek çok güzel” yorumları yapıldı.

Aşkın Tarifi yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D’de...

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