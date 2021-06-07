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Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne? Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri ve oyuncuları kimler?

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Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne? Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri ve oyuncuları kimler?

Aşkın Tarifi dizisi ilk bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına geliyor. Pek çok dizinin sezon finaline girdiği günlerde yaz mevsimine uygun konusuyla ekranlara gelecek olan dizinin başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk paylaşırken, oyuncu kadrosundaki usta isimler de Aşkın Tarifi dizisinin iddiasını artırıyor.

07 Haziran 2021, Pazartesi 19:47 Son Güncelleme:
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Aşkın Tarifi dizisi farklı konusu ve usta oyuncu kadrosuyla daha ilk bölümden dikkatler üzerine çekmeyi başardı. Yayınlanan fragmanları büyük izleme oranlarına ulaşan Aşkın Tarifi, yaz aylarına damga vurmaya hazırlanırken, dizi ile ilgili ayrıntılar pek çok televizyon izleyicisi tarafından araştırılıyor.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Fırat kendi halinde bir kebap ustasıdır ve bir gün ünlü yaşam koçu, farkında olmadan bile olsa onun kaderiyle oynar. Fırat, kendine yapılanın altında kalmamak için ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister ve öfkeyle çıktığı yolculuk sonrasından kendini bir Fransız restoranında bulur. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Fırat Karasu: Kadir Doğulu

Naz Soyluer: Serra Arıtürk

Hazım Soyluer: Cem Davran

Taylan Günebakan: Alper Saldıran

Sultan Yılmaz: Yasemin Baştan

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yönetmenliğini Deniz Koloş’un üstendiği, senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül’ün kaleme aldığı Aşkın Tarifi, 7 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.

 

 

 

 

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