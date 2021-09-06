Aşkın Tarifi dizisinde etrafında “Buzlar Kraliçesi” olarak görülen Naz ile düğün arifesinde sevdiği kızdan ayrılan ve bunun öcünü almak için gözünü karartan Fırat’ın zaman içinde birbirleri ile olan yakınlaşmaları anlatılıyordu. Ancak Aşkın Tarifi dizisi, 13. bölümde final yaparak ekranlara veda ediyor…

AŞKIN TARİFİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıkan Aşkın Tarifi dizisi, sezona iddialı bir başlangıç yapmıştı. Ancak son haftalarda reytinglerde oldukça gerilerde kaldı.

Dizinin neden final yaptığına dair kanaldan veya dizinin yapımcısı Mehmet Yiğitalp’ten bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin reyting sonuçlarının beklenildiği gibi olmamasından dolayı final yaptığı düşünülüyor.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taylan’ın hain planı yüzünden Fırat, hem Naz’dan hem de restorandan sonsuza kadar ayrılmaya karar verecek. Naz Fırat’ın bu kararının ardından restoranı Şebnem’e devrederek bir daha dönmemek üzere Fransa’ya gitmeye karar verecek. Başlangıçtan bu yana Naz ile Fırat’ın aşkı, geçecekleri bu en büyük sınavı geçip geçemeyecekleri de final bölümünde belli olacak.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu

Serra Arıtürk

Cem Davran,

Alper Saldıran,

Yasemin Baştan,

Ümmü Putgül,

İdil Sivritepe,

Atakan Yılmaz,

Elif Melda Yılmaz,

Mehmet Şeker,

Deniz Gürkan,

Gökhan Niğdeli,

Selim Akgül,

Onur Yakıcı,

Batuhan Bayır.