Aşkını ilan etti: Çok güzelsin be insafsız!

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla otururken kameralara yansımıştı. Çift bugün sosyal medyadan aşkını ilan etti.

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap verdi.

"Doğru aşk insanın hayatını güzelleştirir"

Berk Atan, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda aşkı şu sözlerle tarif etmişti: "Aşk tabii ki bir mutluluk nedeni, doğru aşk insanın hayatını güzelleştirir. Ama hayatımda aşk olmadan da yaşarım. Aşk öyle bir şeydir ki, beş sene ararsınız bulamazsınız, beş gün aramazsınız karşınıza çıkar. Planı ve programı yoktur. Tamamen hayatın size getirdiği bir hediye."