Magazin Aşkları atlarla başlamış

Aşkları atlarla başlamış

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Aşkları atlarla başlamış

1980 yılında hayatlarını birleştiren Oya Eczacıbaşı ve Bülent Eczacıbaşı'nın aşkları at tutkuları sayesinde başlamış. Halil Kalmuk / POSTA

15 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Oya Eczacıbaşı 1980’de nikah masasına oturmuştu. 61 yaşındaki Oya Eczacıbaşı sosyal medya hesabından at binerken eşinin çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

İlk hocası olmuş

Meğer 40 yıllık çiftin tanışmaları da at tutkuları sayesinde olmuş. Bülent Eczacıbaşı, binicilik öğrenmek için üye olduğu kulübe gelen Oya Hanım’a gönüllü ders verip ilk hocası olmuş. Böylece ilişkileri başlamış.

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