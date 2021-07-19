Aslan burçlarının doğum günü kutlu olsun

Aslan Zamanı

Zodyak’ın 5. burcu olan Aslan, ateş elementinin ilk burcu, eril ve sabit niteliktedir. Aynı temsil ettiği doğadaki aslan gibi yönetici ve buyurgandır. Aynı zamanda mağrur ve gururludur. Fiziksel olarak dikkat çekicidir. Özgürlüğüne düşkün olmasıyla tanınır. Sabit bir burç olması dolayısıyla değişikliklerden de pek hoşlanmaz.

Aslan burcu mitolojisi

Aslan burcu tarih boyunca Krallar ve Kraliçelerin sembolü olmuştur. Gücü ve asilliği ifade eder. Yunan Mitolojisinde Herkül olarak karşımıza çıkar. Herkül, Zeus’tan intikam alması için Hera tarafından gönderilen ve derisine hiçbir silahın işlemediği Nemea Aslanı ile dövüşmüştür. Gücü ve aklı sayesinde aslanı boğarak öldürmüş ve derisini zırh olarak kullanmak için pelerin yapmıştır. Hera da bu anı ölümsüzleştirmek için o anda doğan takımyıldızına “Aslan Takımyıldızı” adını vermiştir.

Güneş Aslan burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, Aslan burcunda kendini göstermek ve sahnede olmak isteyecektir. Aynı yöneticisi Güneş gibi parlamak ister. Yönetme kabiliyeti, kararlılığı ve canlılığıyla çevresini etkileyeceğinden güçlü bir yönetici profili çizer ve astlarını korur, kanatları altına alır.

Enerjinin doğru kullanılmaması halinde ise kibir ve çevresi üzerinde haksız hâkimiyet kurma baskısı görülebilir. Kendini haklı ve sözü geçen kişi olarak gördüğünden üstünlük hisseder ve eleştiri kabul etmekte zorlanır. Bu yüzden Aslan burçlarının enerjilerini doğru kullanmaya dikkat etmeleri ve gelen eleştirileri yapıcı olarak değerlendirmeleri gerekir.

Güneş’in Aslan burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 22 Temmuz-23 Ağustos arası seyahat edeceği Aslan burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Güneş 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular bu dönemde ön planda olacaktır.

Yükselen Boğa: Güneş 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konular önceliğiniz olabilir.

Yükselen İkizler: Güneş 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya yakın çevreniz ve iletişim ile ilgili konular gündeminizde olacaktır.

Yükselen Yengeç: Güneş 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Aslan: Aslan yükselen burcunuz olduğu için bu dönem kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir.

Yükselen Başak: Güneş 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları gündeminize taşıyabilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir.

Yükselen Terazi: Güneş 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Yükselen Akrep: Güneş 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir ve güzel gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Yay: Güneş 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla olan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular gündeminize gelebilir.

Yükselen Oğlak: Güneş 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kova: Güneş 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Balık: Güneş 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu ve muhteşem bir hafta diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun!