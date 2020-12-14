Aslan burcu ve kristalleri

İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

AY TERAZİ BURCUNDA İSE YARARLANABİLECEĞİNİZ KRİSTALLER;

Ay Kristalleriniz: Pembe (Gül) Kuvars, Ametist

Duygusal ihtiyaçlarınızın başında sevgi alışverişleri gelir. Pembe Kuvars kalbinizi sevgi dolu bir ilişkiye açar. Yaşamınıza sevgiyi, huzuru ve uyumu çekmenizi sağlar. Güzel ve uyumlu insanları etrafınızda bulmanıza yardımcı olur ve hayatınıza güzellikler katmanızı destekler. Hem kendinizi, hem de başkalarını sevme kapasitenizi arttırır. Sevgi taşı Gül kuvars, her türlü ilişkiyi destekler.

İş birliği yaratmaya eğilimlisinizdir ve aynı zamanda bu konuda yeteneklisinizdir. Diplomatik tavrınız ve uzlaşmayı sağlamaktaki ustalığınız insanların size yaklaşmasına sebep olur. Geçimli birisinizdir ve bu özelliğiniz sizi ideal bir partner adayı yapar. Başkalarını memnun etme arzunuz da yüksektir, hatta bazen bu yüzden ilişkilerinizde karşınızdaki kişilerden beklentileriniz yükselir. Aşırı ödün vermekten uzak durduğunuz ve dengeli özveride bulunduğunuz zamanlar duygusal anlamda tatmin bulmanız daha kolaydır.

Adalet duygunuz gelişkindir. Tarafsızlığınızı korumaya eğilimlisinizdir. İki dostunuz veya sevdiğiniz iki kişi arasında kalsanız, dengeli ve adil bir karar verip, ideal bir hakem rolü oynayabilirsiniz. Başkaları arasında objektif kararlar vermeye yönelik işlerle uğraşıyorsanız, tarafsızlığınızı ve adalet duygunuzu en güçlü şekilde ifade edebilmeniz açısından Yeşim taşı önerilebilir.

Aracı olmak sizin üstlendiğiniz rollerden bir tanesidir. İki kişi veya durum arasında uzlaşma yaratma kabiliyetiniz, böylesi durumlarda müracaat edilen bir kişi olarak tanınmanıza yol açmaktadır. Başkalarıyla müzakere veya anlaşma yapma konusunda ustasınızdır. Bazen müzakereler zorlu ilerler ve stresli bir atmosfer oluşur. Bu asla isteyeceğiniz bir şey değildir ve sizi çok zorlar. Başarınız sakin ve huzurlu bir atmosfer oluşturmaktan kaynaklanır. Akuamarin takmanız veya kullanmanız, uyumlu ve ahenkli bir ortam yaratmanıza yardımcı olacaktır. Huzursuz ve dengesiz ortamlarda o denli rahatsız hissedersiniz ki, bu türde ortamlarda uzun süre bulunmanız sizi hasta bile edebilir. Huzurlu bir atmosfer sağlamanıza yardımcı olan taşlar ve kristaller aynı zamanda sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır.

Stresli bir yaşam size göre değildir. Huzursuz ortamlarda bulunmak istemezsiniz. Böylesi zamanlarda çabuk tükendiğinizi hissedebilirsiniz ve tekrar huzuru sağlamak için her türlü tavizi vermeye yatkınlık gösterirsiniz. Selestit stres zamanlarında ahenkli bir atmosferi korumanıza yardım edecektir. Selestit hayatınıza sükunet ve duygusal denge taşıyacaktır.

İlişkide olma prensibi sizin için çok önemlidir. Tek başına kalmak istemezsiniz ve ancak bir partnerle kendinizi tamamlanmış hissedersiniz. Bu durum bir alışkanlık haline geldiğinde, bağlılığınız bağımlılığa dönüşebilir ve bu da aslında özgürlüğünüzü kaybetmeniz anlamına gelir. Ametist, bağımsız bir kişi olarak kendinizi ilişki içinde kaybetmemeniz ve ilişkiyi bağımsız bir şekilde sürdürebilmeniz açısından kullanabileceğiniz bir taştır. İyolit partnerinize olan bağımlılığınızı aşmanızı sağlar. Yeşim Taşı kendi kendinize yetebilmeniz için sizi teşvik eder.

Başkalarını desteklemek ve yardımcı olmak konusunda yeteneklisinizdir. Fakat başkalarının hedeflerine çok odaklandığınızda, kendi hedef ve amaçlarınızı gözden kaçırmaya başlarsınız ki bu da kişisel açıdan sizin için riskli bir durumdur. İnsanları memnun etmek ve desteklemek güzeldir. Ama adil olan, kendiniz için de aynı şeyi yapabilmenizdir. İyi insan olmak zorunda hissettiğinizden dolayı, doğru olanı yapmak yerine, en iyi gözükeni yapmayı tercih edebilirsiniz ki bu da aslında adalet duygunuza aykırı bir durumdur. Mavi Dantel Akik aşırı kibar veya her zaman iyi insan olma takıntınızı aşmanıza yardımcı olur. Dantel Akik başkalarını memnun etmek adına yaşamak yerine, kendi fikirlerinize ve hedeflerinize uygun yaşamanızı kolaylaştırır.

Mizacınız gereği bazen tatlı bir tembellik yapma eğilimi gösterirsiniz. Bu da devam eden veya yeni gelişen bir duruma karşı harekete geçme isteğinizi azaltabilir. Bazı zamanlarda bunu motivasyon düşüklüğü olarak da hissedebilirsiniz ki bu da yine isteksizliğe sebep olacaktır. Turuncu Kalsit, motivasyonun kaybedildiği veya tembellik hissedildiği dönemlerde motivasyonu yükseltir ve harekete geçirir.

Hayattaki önemli kararlarınızda ve uygulamalarınızda akılcı ve mantıklı yönde ilerleme eğilimindesiniz. Fakat sezgilerinize yeterince öncelik vermiyor olabilirsiniz. Opal sezgilerinize yönelmenize yardımcı olacak bir taştır. Bu taşı kullanarak, vereceğiniz kararlarda kalbinizin sesini dinleyebilir, sezgilerinizin size gösterdiği yönde ilerleyebilirsiniz.

Destekleyici Ay Kristalleri: Pembe Kuvars, Ametist, Akuamarin, Mavi Dantel Akik, Kalsit, Selestit, Yeşim taşı İolit, İyolit, Larimar, Turuncu Kalsit, Rodokrosit, Sugulit, Karpuz Turmalin

Daha detaylı bilgiyi DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda bulabilirsiniz…

Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl parlaması dileklerimle, sizlere sevgi ve selam yolluyorum.

Sevgiyle, ışığınızı yayın.



