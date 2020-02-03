Aslı Bekiroğlu dediğini yaptı

Aslı Bekiroğlu’nun, icloud hesabı hacklenmiş; fotoğraf ve videoları internete düşmüştü.

Ünlü oyuncu Bekiroğlu, görüntüleri yayanlar ve hakarete varan yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bekiroğlu, kendisine destek olan herkese teşekkür ettiği instagram paylaşımında, davanın da tek tek kişiler tespit edilerek açıldığını belirtti. İşte ünlü oyuncunun mesajı:

“Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. Hepimize nasıl dava açılacak” diye düşünmeyin, açtım. ‘Mahkemenin başka bir işi yok mu’ diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.”



