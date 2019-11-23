Aslı Bekiroğlu, koltuk değneği ile yürüyor
Aslı Bekiroğlu, önceki gece Asmalımescit’teki Baylo adlı mekanda DJ’lik yapan sevgilisi Can Koçkan’ı dinlemeye gitti. Menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu bir süre koltuk değnekleriyle yürüyecek.
Aslı Bekiroğlu ile hazirandan beri aşk yaşadığı Can Koçkan önceki akşam Asmalımescit’te görüntülendi.
'Ameliyatta sinire dokundular'
Çiftin üzerindeki battaniyeyi andıran dev hırkalar dikkat çekti. Menisküs ameliyatı sırasında problem çıktığı için uzun süredir koltuk değneği ile yürüyen oyuncu “Ameliyatta sinire dokundular. Bu yüzden ayağımda nöropatik acı denilen bir sıkıntı var. Maalesef iyileşmem uzun sürüyor” dedi.
Hakan Kırarslan/ POSTA
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