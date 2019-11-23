Aslı Bekiroğlu, koltuk değneği ile yürüyor

Aslı Bekiroğlu ile hazirandan beri aşk yaşadığı Can Koçkan önceki akşam Asmalımescit’te görüntülendi.

'Ameliyatta sinire dokundular'

Çiftin üzerindeki battaniyeyi andıran dev hırkalar dikkat çekti. Menisküs ameliyatı sırasında problem çıktığı için uzun süredir koltuk değneği ile yürüyen oyuncu “Ameliyatta sinire dokundular. Bu yüzden ayağımda nöropatik acı denilen bir sıkıntı var. Maalesef iyileşmem uzun sürüyor” dedi.

Hakan Kırarslan/ POSTA

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