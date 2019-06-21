Fenerbahçe Kulübü efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini Metin Şen'in eşi Aslı Şen Kanal D’nin sevilen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki, Aslı Şen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aslı Şen’in hayatı ile ilgili merak edilenler…

ASLI ŞEN KİMDİR?

1977 yılında İstabul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İşletmeyi okuduktan sonra yurtdışında da pazarlama üzerine eğitim aldı. İstanbul'da prodüksiyon firmasında çalıştı. 2 yıl halkla ilişkiler alanında çalıştı.

Aslı Şen günümüzde ise girişimci, iş kadını ve kozmetikçi olarak iş hayatını sürdürmektedir. Sosyal medyada aktif olan Aslı Şen, deneyimlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.

Fenerbahçe Kulübü efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini Metin Şen'in eşidir. Bu evliliğinden Berke ve Batu isimlerinde iki oğlu vardır.