Magazin Aslı Şen'den Linet'e şaşırtan tepki: Neden star olamadığını anladık!

Aslı Şen'den Linet'e şaşırtan tepki: Neden star olamadığını anladık!

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Aslı Şen'den Linet'e şaşırtan tepki: Neden star olamadığını anladık!

Aslı Şen önceki gece Linet'in konserine gitti. Linet'in dinleyici ayırt ettiğini ima eden Aslı Şen konserden sonra ilginç bir paylaşımda bulundu.

24 Ekim 2021, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, şarkıcı Linet’i dinlemeye gitti. Ancak Linet’in ilgisizliği ve göz teması kurmaması Şen’in neşesini kaçırdı. Aslı Şen sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Aslı Şen paylaşım yaparak “Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" dedi.

Hızını alamayan Şen daha sonra ise şunları yazdı:

"Yıllardır canlı müzik mekânlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People'da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.

Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi, Sezen Aksu'yu izlemesinin öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."


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