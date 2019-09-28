Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor

Evlendiğinde hamile olan sosyetik güzel, Ekim 2018’de oğlu Hamza Arda’yı dünyaya getirmişti. Söylenenlere göre; çift kalabalık bir aile olmak istiyormuş.

'MÜJDE GELEBİLİR'

Aslıhan Doğan Turan’ın planında tam 4 çocuk daha varmış. Arda da arayı fazla açmadan, oğluna kardeş düşünüyormuş. Yakınları; “Kısa süre sonra Aslıhan’dan müjde gelebilir” diyor.

Halil Kalmuk/ POSTA

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