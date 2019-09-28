Aslıhan Doğan Turan 4 çocuk daha istiyor
Aslıhan Doğan Turan, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de nikah masasına oturmuştu
Evlendiğinde hamile olan sosyetik güzel, Ekim 2018’de oğlu Hamza Arda’yı dünyaya getirmişti. Söylenenlere göre; çift kalabalık bir aile olmak istiyormuş.
'MÜJDE GELEBİLİR'
Aslıhan Doğan Turan’ın planında tam 4 çocuk daha varmış. Arda da arayı fazla açmadan, oğluna kardeş düşünüyormuş. Yakınları; “Kısa süre sonra Aslıhan’dan müjde gelebilir” diyor.
Halil Kalmuk/ POSTA
Haberin fotoğrafları için tıklayınAslıhan Doğan Turan: Hamza Arda üç dil bilecek
Haberin fotoğrafları için tıklayın11 aylık Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş!