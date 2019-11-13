Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeğine hamile
Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen ekimde oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı.
25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti. Bu açıklamanın üzerinden 1 hafta geçti ve çiftten beklenen haber geldi.
Kanal D’deki 2. Sayfa’nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile... Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı.
'4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz'
Aslıhan, bir dergiye verdiği röpörtajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz" demişti.
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