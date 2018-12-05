Aslıhan Doğan'dan takipçisine ayar

Aslıhan Doğan Turan, 33. yaş gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Turan, kendisine sosyal medyadan kötü yorum yapan takipçisine yanıt verdi

05 Aralık 2018, Çarşamba 23:15
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Aslıhan Doğan'dan takipçisine ayar

Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan’ın 33'üncü yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti. Partiye spor, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. 

Instagram'da yayınlanan parti fotoğraflarını, takipçiler yorum yağmuruna tuttu.

'KEZOLAR BİR ARADA'

Bir takipçinin 'Kezolar hep bir arada' demesinin üzerine Aslıhan Doğan Turan, 'Keşke seni de çağırsaymışız' dedi.

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