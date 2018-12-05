Arda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan’ın 33'üncü yaş günü için önceki akşam sürpriz parti organize etti. Partiye spor, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

Instagram'da yayınlanan parti fotoğraflarını, takipçiler yorum yağmuruna tuttu.

'KEZOLAR BİR ARADA'

Bir takipçinin 'Kezolar hep bir arada' demesinin üzerine Aslıhan Doğan Turan, 'Keşke seni de çağırsaymışız' dedi.