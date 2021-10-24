Magazin Aslıhan Güner'den aşk pozları

Aslıhan Güner'den aşk pozları

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Aslıhan Güner'den aşk pozları

Kuzey Yıldızı dizisiyle ününe ün katan ve en son Uzak Şehrin Masalı adlı dizide rol alan Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile romantik pozlarını paylaştı.

24 Ekim 2021, Pazar 14:26 Son Güncelleme:
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Uzak Şehrin Masalı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013'de nikâh masasına oturmuştu.

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç birlikte rol aldıkları dizide iki aşığı canlandırırken gerçek hayatta da sevgili olmuşlardı. Neredeyse 11'inci yıldır birlikte olan Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik bir paylaşım geldi.

Güzel oyuncu Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç ile çekilmiş karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Çift Kapadokya'da aşk tazeledi.

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