Magazin Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?
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Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?

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Aslıhan Gürbüz: 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?

Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yıllar önce Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek bu haberlere tepki gösterdi.

29 Aralık 2020, Salı 08:04 Son Güncelleme:
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Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında açıklama yaptı.

'Ben de insanım'

Gürbüz, bu haberlerle ilgili, "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.

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Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı, 2014 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı.

İşte o haberlerin kaynağı

Oyuncu Belma Canciğer, Twitter’da çiftin nikâhını kaptan olan eşi Gani Müjde’nin Datça’daki bir koyda, teknede kıydığını yazmıştı.

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