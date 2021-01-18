Aslında aradığımız ruh ikizimizdir!

Evlilik içinde beklenilen uyum sağlama kapasitesi ve aynı zamanda karşılıklı olarak bağlılık, sadakat, vaatler, taahhütler Juno’nun temsil ettiği konulardır. Güven duymak, ilişkide karşılıklı hakların ve eşitliğin aranması, sadakat yine Juno’nun ifade ettiği konular arasında yer alır.

Doğum haritalarımızda Juno’nun yerleştiği burç evlilik gibi ya da kontrat üzerinde gerçekleşen ortaklıklar gibi ilişkilerde ne tür beklentilerimiz olduğunu anlatır. Juno’nun bir haritada yerleştiği burcu değerlendirerek ilişkilerimiz hakkında önemli bilgiler elde edebiliriz. Ayrıca Juno bizi tamamlayan bir eş figürünü temsil ettiği için ruh eşimizi tanımlamak anlamına da gelir. Bir evlilik ya da ortaklıkta partner olarak bizim de nasıl bir yapı ortaya koyacağımız hakkında önemli bir belirginliği vardır.

Bu sebeple bir doğum haritasında Juno’nun dikkate alınması ve yorumlanması çok önemlidir. Bu hafta Koç burcundan başlayarak her hafta bir burç olarak Juno’nun her burçta ne ifade ettiğini paylaştığım yazılarımı takip ederek sizlerde kendi doğum haritanızda Juno’ya dair yorumlarda bulunabilirsiniz.

Juno Koç burcu yerleşiminde olduğunda; lider olarak hareket edebilme becerisine sahip olan, cesareti ve savaşçı yönü güçlü bir eş beklentisi vardır. Otorite olma konumunu koruyan, güçlü ve kendine güvenen bir eşe ihtiyaç duyulmaktadır. Partnere güven duyma arzusu çok yüksektir ve bu sebeple tek başına kararlar alabilen ve ilişkide koruyucu, kollayıcı hatta savaşçı rolünü üstlenebilen eş figürü beklentisi çok yüksektir. İdealdeki eş korkusuz, cesaretli, maceracı ve bağımsız bir ruh taşımalıdır. Kendinden emin olan ve gerektiği yerde önceliği almaktan çekinmeyen, hak ve adalet konusunda koruyucu olan, hükmetme becerisi güçlü olan bir partnerdir.

Bir diğer yandan Juno kişinin kendisinin bir eş ya da bir ortaklık içinde nasıl bir karakter yapısı ortaya koyacağı hakkında da bilgi vericidir. Koç burcu yerleşiminde olduğunda kişinin bir ilişki içinde bağımsızlığına düşkün bir profil çizeceğini de anlarız. Juno Koç burcunda lider olma arzusu güçlü bir kişilik yapısı açığa çıkarır. İlişkilerde sınırlandırılmamaya yönelik büyük bir arzu duyulmaktadır. İlişkide kişinin kendi otoritesini de baskın olarak ortaya koymak ve kaybetmek istememek arzusu liderlik savaşlarına yol açabilir. Bir ilişkiyi rekabetçi bir ortama çeken türde davranışlar yine Juno Koç burcu yerleşiminin bir özelliği olarak kendini gösterebilir. Juno Koç burcu yerleşiminde olduğunda ilişki üzerinde kontrol geliştirmek ya da önceliği kendine isteyen türü beklentiler, davranışlar içinde olmak ilişkinin çatışmacı bir ortama taşınmasına sebep olacaktır. Karşılıklı denge içinde bir ilişkiyi yürütebilmek için çaba göstermek sağlıklı ilişkiler geliştirmenin en önemli anahtarı halini alır.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;

18 Ocak Pazartesi günü içsel olarak kendimizi daha dışa dönük hissedeceğimiz bugün gerek özel ilişkilerimiz gerek ortaklık ya da arkadaşlık gibi ilişkilerimizde öne çıkan beklentiler içinde olabileceğiz. Yeni bir ilişkinin başlaması ya da ortaklık gibi konularda yeni anlaşmalar içinde olabilmek mümkün. Aceleye getirilmiş kararlardan uzak kalmak kaydıyla olumlu gelişmeler elde edebiliriz.

günü içsel olarak kendimizi daha dışa dönük hissedeceğimiz bugün gerek özel ilişkilerimiz gerek ortaklık ya da arkadaşlık gibi ilişkilerimizde öne çıkan beklentiler içinde olabileceğiz. Yeni bir ilişkinin başlaması ya da ortaklık gibi konularda yeni anlaşmalar içinde olabilmek mümkün. Aceleye getirilmiş kararlardan uzak kalmak kaydıyla olumlu gelişmeler elde edebiliriz. 19 Ocak Salı günü dışa dönük ve iletişimi rahat kurabileceğimiz bir gün bizi beklemekte. Kendimizi ifade etmek istediğimiz konularda fırsatlar ile karşılaşabileceğiz. Fazla beklentili ya da fazla ısrarcı olmaktan uzak kalmakta, aceleci ve sabırsız tavırlar ortaya koymamakta fayda var.

günü dışa dönük ve iletişimi rahat kurabileceğimiz bir gün bizi beklemekte. Kendimizi ifade etmek istediğimiz konularda fırsatlar ile karşılaşabileceğiz. Fazla beklentili ya da fazla ısrarcı olmaktan uzak kalmakta, aceleci ve sabırsız tavırlar ortaya koymamakta fayda var. 20 Ocak Çarşamba günü rekabete ya da uzlaşamamaya açık enerjilerin olduğu bugün özellikle akşam saatlerine kadar önemli kararlar almamakta fayda var. Ancak iyi düşünülmüş ve gerçekçi planlanmış işlerle ilgilenerek günü değerlendirebiliriz. Tartışmaya müsait ortamlar olduğunu bilmek ve sakinliği korumak ilişkilerimizin zarar görmesini önleyecektir.

günü rekabete ya da uzlaşamamaya açık enerjilerin olduğu bugün özellikle akşam saatlerine kadar önemli kararlar almamakta fayda var. Ancak iyi düşünülmüş ve gerçekçi planlanmış işlerle ilgilenerek günü değerlendirebiliriz. Tartışmaya müsait ortamlar olduğunu bilmek ve sakinliği korumak ilişkilerimizin zarar görmesini önleyecektir. 21 Ocak Perşembe günü haftanın en hareketli ve en zorlu günlerinden birinde olabiliriz. Önemli mesuliyetler ve görevler üstelenmek zorunda kalabileceğimiz bugün isyankâr tavırlar sergilemeye eğilimli olabileceğiz, dikkat.

günü haftanın en hareketli ve en zorlu günlerinden birinde olabiliriz. Önemli mesuliyetler ve görevler üstelenmek zorunda kalabileceğimiz bugün isyankâr tavırlar sergilemeye eğilimli olabileceğiz, dikkat. 22 Ocak Cuma günü duygusal bağlarımızı güçlendirmek adına olumlu enerjilerin olduğu bugün ikili ilişkilerde uyum ve ahenk yakalama olasılığımız çok yüksek. Fikir paylaşımları, duygusal paylaşımlar açısından günü değerlendirebiliriz.

günü duygusal bağlarımızı güçlendirmek adına olumlu enerjilerin olduğu bugün ikili ilişkilerde uyum ve ahenk yakalama olasılığımız çok yüksek. Fikir paylaşımları, duygusal paylaşımlar açısından günü değerlendirebiliriz. 23 Ocak Cumartesi günü diğer kişiler ile bağlantılar kurmak adına destekleyen etkiler çoğunlukta. İkili ilişkilere yönelik karşılıklı anlayış geliştirebileceğimiz, sevgi ve aşk gibi duyguları paylaşabileceğimiz uyum yakalayabileceğimiz akşam saatlerini huzurlu ortamlar yaratmak ile değerlendirebiliriz.

günü diğer kişiler ile bağlantılar kurmak adına destekleyen etkiler çoğunlukta. İkili ilişkilere yönelik karşılıklı anlayış geliştirebileceğimiz, sevgi ve aşk gibi duyguları paylaşabileceğimiz uyum yakalayabileceğimiz akşam saatlerini huzurlu ortamlar yaratmak ile değerlendirebiliriz. 24 Ocak Pazar günü gerçekçi ve ciddi yaklaşmamız gereken durumlar ile ilgilenmek, ev, aile, yuva gibi konularda üzerimize düşen mesuliyetleri almak ve yerine getirmek ile günü oldukça verimli bir hale getirebiliriz.

Güzel bir hafta diliyorum

Sevgilerle