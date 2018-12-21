Aslızen: Para ve şöhretle ölçülmesi mümkün değil

Geçen aylarda klibini çektiği 'Hayat' şarkısı ile konserine başlayan Aslızen, performansına arabesk parçalarla devam etti. Aslızen kendi şarkılarının yanı sıra birçok sanatçının eserini barındıran geniş repertuvarı ile büyük beğeni topladı.

Bülent Ortaçgil'in söz ve müziğini yazdığı, Müslüm Gürses gibi usta sanatçıların seslendirdiği 'Sensiz Olmaz' parçasını yorumlayan Aslızen büyük alkış aldı.

'İYİ Kİ'

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Aslızen, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını seslendirdikten sonra kendisini dinlemeye gelen çocukluk arkadaşları için "Benim için o kadar kıymetli ki burada oluşunuz. Böylesine bir mutluluğun para pul ve şöhretle ölçülmesi mümkün değil. Altı yaşından beri beni hiç yalnız bırakmayan dostlarım bugün benimle birlikteler. Onlar için de bir alkış rica ediyorum. İyi ki sizi biriktirmişim" sözleriyle performansını noktaladı.