Aspiratör bacasına sıkıştı, 48 saat sonra kurtarıldı

San Lorenzo polisi ve itfaiye ekipleri, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gitti.

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıktı. Bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi 1 saatlik çabayla yukarı çekildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, adı açıklanmayan 29 yaşındaki kişinin, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülüyor.

Vücudu susuz kalan adamın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alameda Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan kişi için, "Bir gün daha geçseydi kurtaramayabilirdik" denildi.