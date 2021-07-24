Asrın teknolojisi! Canlı kulak üretiyor

İngiltere’nin Swansea Üniversitesi’nde bilim insanları laboratuvarda insan uzvu geliştiriyor. Üç yıldır üzerinde çalışılan 2.5 milyon Sterlin’lik teknoloji, aslında üç boyutlu (3D) yazıcı mucizesi. Biyolojik yazıcıda ‘mürekkep’ olarak canlı hücreler kullanılıyor. Yani insanlardan alınan hücreler modellemeye uygun olarak çoğaltılıp şekillendiriliyor. İşte bu sayede artık kulak, burun gibi canlı uzuvlar elde edilebilecek.

KIKIRDAK ÖRNEĞİ YETİYOR

Ülkede doğuştan kulağı ve burnu olmayanların umudu olan teknoloji ilk olarak 10 yaşındaki Radiyah Miah için kullanılacak. Doğuştan sol kulağı gelişmeyen Miah’dan alınan hücreler ile yazıcıda ona uygun kulak yapılacak. Radiyah’nın burnundan küçük bir kıkırdak hücresi örneği alınması yeterli olacak. Bu örnek, bitkilerden elde edilen nanoselüloz maddelerle yazıcıda işlenecek. Bu teknolojinin protez ihtiyacını azaltması, yanık hastaları ve kanser hastaları için de dönüm noktası olması bekleniyor.