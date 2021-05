Valhalla, son altı ay içerisinde ufak güncellemeler almıştı ve kullanıcılara yeni özellikler sunuyordu. Wrath of The Druids ise Ubisoft’un Valhalla için bahsettiği en büyük iki DLC’den ilki. Wrath of The Druids, Eivor’un Dublin Kralı olan kuzen Barid’i görmek için İrlanda’ya gitmesi ile başlıyor. İrlanda’daki tüm krallıkların yeni lideri olan High King, onu ve tüm Hristiyanları öldürmek isteyen bir Druid tarikatı tarafından hedef alınır. İşte bizde tam burada devreye girip High King’in güvenini kazanmak ve onu korumak için devreye giriyoruz.

DLC’ye başlamak için ana hikâyeyi bitirmenize gerek yok ve bu iyi bir şey çünkü bazı kullanıcılar sadece DLC için oyunu alabiliyor. Wrath of The Druids’i bitirmem yaklaşık 10 saatimi aldı diyebilirim. Bu saat oyuncular arasında farklılık gösterebilir ama sadece hikayesini bitirmek istiyorsanız benim bitirdiğimden daha kısa sürede bitirebilirsiniz, biraz etrafı keşfederek oynamayı tercih etmiştim çünkü.

İrlanda haritasının büyüklüğü Valhalla’daki İngiltere haritası ile hemen hemen aynı diyebilirim. Haritanın büyüklüğünün sizi tatmin edeceğini düşünüyorum çünkü içerisinde farklı türde canavarlar ve düşmanlar var. Ayrıca, geniş yeşil tepeler ve sessiz bir ortam da sizleri bekliyor.

Ana hikayenin yanı sıra yan görevler ve ticaret merkezleri gibi yenilikler var. Ticaret merkezlerini diğer oyunlarda oldukça fazla duymuş olabilirsiniz ama İrlanda’yı keşfetmek için eğlenceli bir yol olduğunu söyleyebilirim. Haritanın etrafına dağıtılmış olan terk edilmiş yerlerini alarak Dublin’deki ticaret ağınızı genişletebilirsiniz. Tabii buradan yaptığınız işler size yeni silahlar ve zırh gibi ekipman olarak geri dönüyor.

Sonuca bağlayacak olursam, Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids, AC serisi için bugüne kadar yapılmış en iyi DLC olabilir. İrlanda’nin muhteşem haritasını keşfederken, aynı zamanda düşmandan kendinizi korumanız gerekecek. Yeni zırhlar ve silahlar size bu yolda yardımcı olacak. Valhalla’yı oynayıp beğenen bir oyuncuysanız denemeniz gerektiğini düşünüyorum.