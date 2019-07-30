Astana’nın yeni adı ne? Nursultan Nazarbayev kimdir?

Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını Mart ayında onaylamıştı.

Parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumunda milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkente eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüşmüş Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

ASTANA YENİ ADIYLA NUR-SULTAN HAKKINDAKİ DETAYLAR

Nur-Sultan ya da eski adıyla Astana, Kazakistan'ın başkenti ve ikinci büyük şehridir. Şehir, Kazakistan'ın kuzeyinde Akmola Eyaleti içerisinde İşim Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. 1998'de Kazakistan'ın başkenti ilan edilmiş olup insanların ülkenin güney kesiminde yığılmasını önlemek amacıyla Almatı'dan buraya taşınmıştır. Nur-Sultan, ülkenin en büyük kenti Almatı ile birlikte doğrudan yönetilen cumhuriyet şehri statüsüne sahiptir. Şehrin nüfusu 1 Aralık 2017 tarihi itibarı ile 1 milyon 29 bin 556'dır.

Nur-Sultan, Kazakistan'ın başkenti olduktan sonra büyük bir değişim gösterdi. Modern Nur-Sultan planlı bir başkent olup ana planı Japon mimar Kishō Kurokawa tarafından tasarlandı.

Kazakistan hükûmetinin merkezi olan Nur-Sultan, Parlamento Binası, Yüksek Mahkeme, Ak Orda Sarayı ve çok sayıda devlet dairesi ve ajansının yanı sıra birçok fütüristik bina, otel ve gökdelene ev sahipliği yapmaktadır.

Nur-Sultan ayrıca kapsamlı sağlık, spor ve eğitim sistemine sahiptir.

Nur-Sultan, 19. yüzyılda Çarlık Rusyası döneminde Akmolı ("beyaz mezar") ve Akmolinsk adları ile bilinmekteydi. 1961 yılında Sovyetler Birliği döneminde Bakir Topraklar Projesi sırasında Tselinograd adını aldı. 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Akmola olarak değiştirildi. 1998'de şehrin ülkenin yeni başkenti olmasıyla Astana olarak değiştirildi. 2019'da ise 28 yıl devlet başkanlığı yapan Nursultan Nazarbayev'in görevden çekilmesini takiben kendisinin onuruna şehrin adı Nur-Sultan olarak değiştirildi.

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti. Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.