Astarlı sütlaç nasıl yapılır? MasterChef Astarlı sütlaç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
TV 8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Astarlı sütlaç’ı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef Astarlı sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Astarlı sütlaç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
31 Aralık 2021, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadına doyamayacağınız astarlı sütlaç tarifi, çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak şahane bir lezzet. Peki, astarlı sütlaç nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız astarlı sütlaç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ
Astarlı sütlaç malzemeler
- Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
- Bir buçuk su bardağı toz şeker
- 2 çay kaşığı safran
- Bir buçuk su bardağı su
- 3 çorba kaşığı mısır nişastası
- Yarım paket vanilya
- 2 çorba kaşığı antep fıstığı
- 2 çorba kaşığı kuş üzümü
- 1 adet nar
- Pirinci 15 dakika ıslatıp, bol suda yıkayın. Bir tencerede bir buçuk bardak su ile birlikte hafif ateşte haşlayın.
- Toz şeker ve safranı ekleyip, kaynatın. Nişastayı çok az su ile ezip, vanilya ile birlikte bu karışıma ilave edin.
- Hafif koyulaşınca ateşten alın. Kaselere paylaştırın.
- Arzuya göre buzdolabında beklettikten sonra üzerlerine antep fıstığı, kuş üzümü ve nar taneleri serpip servis yapın.
BUNLARI DA OKUYUN