Tadına doyamayacağınız astarlı sütlaç tarifi, çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak şahane bir lezzet. Peki, astarlı sütlaç nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız astarlı sütlaç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ

Astarlı sütlaç malzemeler

Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı safran

Bir buçuk su bardağı su

3 çorba kaşığı mısır nişastası

Yarım paket vanilya

2 çorba kaşığı antep fıstığı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 adet nar

ASTARLI SÜTLAÇ YAPILIŞI