Aston Martin’in ilk SUV aracı DBX Türkiye’de satışa çıkıyor

Aston Martin tarihinin ilk SUV aracı ve yeni bir dönemin simgesi olan St. Athan’daki fabrikada üretimi yapılan ilk otomobil olma özelliğine sahip olan DBX, Türkiye’de satışa çıktı. Araç 575 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX’lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.

Dünyanın en önemli otomotiv eleştirmenlerinin beklentilerinin ötesine geçerek yapılan testlerde rakiplerini geride bırakarak tam puan alan araç hakkında D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, DBX’in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü söyledi.

4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip DBX bir çok kritik noktada sınıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başarıyor ve üstünlükleri ile göz dolduruyor. Bunlardan en önemlisi araçta 700 NM Maksimum Torkun 2.000 RPM’den itibaren devreye girmesi ve 5.000 RPM’e kadar aktif olması çok önemli. Ayrıca dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatması da takdire şayan bir konu. Üstelik bunu yaparken arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor.

Tüm Aston Martin’lerde olduğu gibi kendine özgü şahsi ve gövde yapısı ile öne çıkan DBX, başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor. Tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış. Aston Martin mühendisliği DBX’i 1 derece başına 27.000 NM burulma sertliği ile de sınıfının en yükseğine taşıyor.



