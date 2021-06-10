İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'de milyonlarca kişiye yapılan aşı ile ilgili araştırmalarını tamamlayan İngiliz bilim insanları AstraZeneca'nın yeni bir yan etkisini keşfetti.

Araştırma, Oxford aşısının (AstraZeneca) milyon dozu başına Trombosit sayısının azlığıyla görülen kanamalar anlamına gelen 11 idiyopatik trombositopenik purpura (ITP) vakası buldu. Başka bir deyişle araştırmacılar, bu aşıyı olan yaklaşık 100 bin kişiden birinin idiyopatik trombositopenik purpuradan (ITP) mustarip olacağının altını çiziyor. Ancak ekibe göre, bu aşı yaptırılmaması anlamına gelmiyor.

Zira ekibe göre, aşı olmayıp, COVID-19'a yakalanırsanız aynı durumu geliştirme riskiniz daha yüksek. Ayrıca söz konusu araştırmaya göre, bu oran diğer grip ve Hepatit B aşılarında da sıkça görülen bir durum. Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Aziz Şeyh, 'çok küçük riskinin' pek çok hayatı kurtaracak olan aşıyı gölgede bırakmaması gerektiğinin altını çizdi.

Peki bu yan etki insan vücudunda nasıl bir tahribata neden oluyor? İmmün bir hastalıktır. İmmün hastalıklar bağışıklık sisteminde oluşan bozukluklar nedeniyle vücudun kendi yapılarına saldırdığı hastalıklardır. Türk Hermatoloji Derneği'ne göre, Trombositopeni, yani trombosit (kan pulcukları) sayısının düşüklüğü ile seyreder. Trombosit sayısının düşüklüğü deri içine kanama nedeniyle oluşan peteşi ve ekimoz (çürük) dediğimiz kırmızı-mor renkte döküntülere sebep olur.



