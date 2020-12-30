Dünya AstraZeneca-Oxforf corona virüs aşısına ilk onay geldi

AstraZeneca-Oxforf corona virüs aşısına ilk onay geldi

Dünya

AstraZeneca-Oxforf corona virüs aşısına ilk onay geldi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından AstraZeneca ve Oxford'un corona virüs aşısına onay verildi.

30 Aralık 2020, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandı.

Geçtiğimiz gün AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının Kovid-19’a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.

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AstraZeneca-Oxford aşısı, bu yılın ilk aylarında geliştirilmiş, ilk gönüllüye nisan ayında uygulanmıştı.

İngiltere, aşıdan 100 milyon doz sipariş etti.


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