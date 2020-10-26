Astro-estetik haftası kutlu olsun!

Gençlik, güzellik önerilerim

Her gün, her yerde bakımlı ol. Özel hissedeceğin kıyafetler giy. l Güzellik gezegeni Venüs hava elementinde, parfüm kullanmak çok güzel hissettirecek. l Sadece kendini değil; evini, ofisini, çalışma masanı da güzelleştir, objelerle süsle. l Evde SPA ortamı yarat, müzik ve mum ışığı eşliğinde aromatik yağlarla bakımlar uygula. l Venüs sevginin de gezegeni… Özel ilişkilerin önem kazanacağı bu dönemde eşler birlikte cilt bakımı uygulayarak güzelliklerine keyif katabilir. l Dolunay civarında boğazını rahatlatacak bitki çayları içebilirsin. Balla tatlandıracağın bu çaylar hem lezzeti hem de rahatlatıcı etkisiyle iyi gelecektir. l Müzik dinle, işitme duyunu doyur. Dolunay’ın gergin etkilerini hafifletecektir.

Boğa burcunda estetik Dolunay

31 Ekim Cumartesi akşamüstü meydana gelecek olan dolunay, Venüs yönetimindeki diğer burç olan Boğa’da gerçekleşiyor. Dolunay esnasında Ay Boğa’da, Güneş Akrep’te… Duygular yoğun ve derin şekilde sahnede olacak. Güzelliğe ve keyfe düşkün Boğa burcu için duyular çok önemlidir. Görme: Estetik, güzellik, sanat Koklama: Hoş kokular İşitme: Güzel sözler, müzik Tatma: Lezzetli tatlar Dokunma: İpeksi dokular Dolunay dönemi bu duyuları zirveye çıkacaktır. Olumlu etkileri güzelleşme, sanatın, estetiğin ve anın keyfini çıkarma olabilir. Ancak kutuplaşma enerjisinin yoğun olduğu dolunay zamanı, gerginlik hissedilebilir. Bu gerginlik iştah artışı, alışveriş çılgınlığı, sorumluluklardan kaçıp keyfe düşme ve tembelliğe neden olabilir, dikkat edelim!

Boyun bölgesi için yoğun bakım zamanı

Boğa burcu medikal astrolojide boyun bölgesini yönetir. Boyun genelde cilt bakımında ihmal edilen kısımdır. Oysa, antiaging bakımlarda en çok önem gösterilmesi gereken kısımların başında gelir. Dolunayda cilde uygulanan ürünlerin emilimi maksimumda olur. Dolayısıyla bu dönem yoğun besleyici bakım serumları ve kremleri kullanmak için idealdir. Boğa burcundaki dolunay ile bu iki gün boynunuzu şımartıp gençleştirici doping bakımlar uygulayabilirsiniz.

Kilo alımına dikkat

Bu hafta Ay büyüyor. Güzel lezzetlere düşkün Balık burcunda haftaya başlayan Ay, en iştahlı burç olan Boğa’da haftayı kapatıyor. Boğa burcundaki dolunay ile de etkisini maksimuma çıkarıyor. Diyet yapmakta zorlanılacak bir haftadayız. Üstelik Ay büyürken tüketilen besinler daha hızlı ve fazla emilir, dolayısıyla kilo yapma potansiyelleri yüksektir. Bu nedenle aşırıya kaçmamaya dikkat edelim. Minik kaçamakları erken saatlerde yapabiliriz, vücuda sindirim için zaman kalacaktır. Akşam yemeklerini mümkün oldukça erken yemeyi, geç saatlerde atıştırma yapmamayı her zaman öneriyorum.

Çarşamba günü cildi zorlamayın

28 Ekim Çarşamba günü, Ay’ın önce retro Merkür daha sonra Venüs ile zorlu açıları var. Ay Venüs karşıtlığı Koç-Terazi aksında gerçekleşecek. Yüz bölgesini temsil eden Koç burcunda oluşacak bu gergin açı nedeniyle o gün yüze uygulanacak estetik operasyonlarda çok dikkatli olmak gerek. Çarşamba günü güzellik bakımlarında hafif ürünler tercih etmeli, cildi çok yormamalıyız. Güzellik temalı yeni hafta her alanda güzellikler getirsin!