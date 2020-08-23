Astroloji ve bilim

Astroloji bilmeyen bir doktorun kendisine doktor demeye hakkı yoktur. - Hipokrat

17'nci yüzyılda Batı Avrupa’daki bilimsel devrimle birlikte astronomi, göksel hareketlerin dünyada ve kişide gelişen olaylar arasında anlamsal bağlantı kuran tarafı olan astrolojiden ayrıldı. Günümüzde bilimsel çevrelerin oldukça küçük bir kısmı konuyu gerçekten anlamak için çaba sarf etti, 12 burç stereotipi argümanlarından öteye gidebildi. Bir olgunun pozitif bilim kabul edilmesi için her deneyin aynı sonucu üretmesi gerekir. Astroloji ise bize olasılıklar evreni sunar. Binlerce yıldır birçok astroloğun üzerinde çalıştığı, istatistiğini yaptığı, doğruluğunu vurguladığı birçok teknikle bu olasılık kümeleri minimuma indirilmeye çalışılır ve öngörü yani 'kehanet', astroloğun yeteneğine kalır. Astrolojiyi kolay gelir kapısı olarak görüp fal malzemesi yapan bazı kişiler; bu kadim bilginin ilmini yapan ve yapmakta olan gerçek astrolog ve öğretmenlerin emeklerine gölge düşürüyor ve amaçları sadece astrolojiyi eleştirmiş olmak ve bu sayede prim yapmak, zeka yarıştırmak olan kişilerin ekmeğine yağ sürmeye yardımcı oluyor.

Astrolojiye yapılan popüler eleştiriler

12 burç stereotipi: Astrolojinin sadece burçlardan ibaret olduğunu düşünen ve '12 çeşit insan' argümanıyla yapılan eleştiriler. Burçlar astrolojinin çok küçük bir parçası ve arketipler, yani kalıplar ve şablonların toplamından oluşuyor. Astroloji, 'horoskop' adı verilen, horo (saat) ve scope (resim) anlamına gelen, belli bir anın gezegen konumlarının grafik ifadesi olan haritaları kullanır.

Astroloji neden dünyayı merkez alıyor: Astroloji dünyayı evrenin merkezi kabul etmez. Bu öğreti, dünyadaki olay ve insanları konu aldığı için çalışma dünya perspektifinden yapılır.

“NASA açıkladı, 13'üncü burç çıktı!”: Her sene öne sürülen bu argümanda Ophiuchus (yılancı) adı verilen yeni bir takım yıldızın burçlar kuşağına girdiğini iddia ediliyor. Fakat astrolojinin kullandığı burçlar kuşağı, yani tropikal zodyak, Güneş’in ekliptiğinin 12 eş parçaya bölündüğü hesaplanmış sistem. Takımyıldızlarla tek bağlantısı, Zodyak’ın hesaplandığı yıllarda iz düştüğü takımyıldızının ismini almış olması.

Kaderi kimse bilemez: Astrolojinin ‘kader’i bilmek gibi bir iddiası yok. Astroloji birtakım şekillere bakarak bakan kişinin üzerinde uyandırdığı hisler üzerinden insanlar üzerinde keskin yargılara varmaz. Gezegenler, burçlar, açılarla ilgili, üzerinde konsensüs (görüş birliği) sağlanmış belli varsayımları kullanır, gezegenlerin hareketlerini hesaplar, geçmişteki olayların istatistiğini tutar ve gelecekteki 'olasılıkları' tahmin etmeye çalışır. Her deneyin her zaman aynı sonucu vermediği bir sistemde yapılabilecek en iyi şey budur.

Yazımın başında söylediğim gibi, astroloji henüz bilim olarak ispatlanamamış olsa da insanlık tarihinin en başlarından itibaren uğrunda nice hayatlar adanmış, nice çalışmalar yapılmış, nice bilim adamları yetişmiş, birçok bilim ve felsefenin başlamasına vesile olmuş ciddi ve kadim bir öğreti.