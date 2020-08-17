Astroloji ve istatistik

İstatistik günümüzde sağlık, spor, eğitim, ekonomi, finans, psikoloji gibi geniş bir yelpazede kullanılıyor. Son yıllarda, istatistik yöntemlerinin kullanım alanı genişlemekle beraber birçok çeşitli alan için özelleşmiş alt disiplinler de ortaya çıktı. Başlıcaları, tıp için biyoistatistik, jeoloji için jeoistatistik, ekonomi için ekonometri, psikoloji için psikometri, sosyoloji için sosyometri... Astrolojide de hem geçmişte, hem günümüzde istatistikten yararlanıldı.

İstatistik; verilerin toplanması, işlenmesi, analiz ve yorumlanmasını kapsayan bir bilim dalı. Verileri özetlemek için tablo ve grafikler kullanılır. Astrolojide de doğum anımızın gökyüzü fotoğrafı olan, gökyüzü gözlemine ve matematiksel hesaplamalara göre oluşturulmuş astrolojik doğum haritaları kullanılır. Doğum haritalarımızda hayatımızın belirli hayat alanlarını temsil eden evler, bu evlerde konumlanmış gezegenler, gezegenlerin bulunduğu burçlar ve açılar vardır. İşte doğum haritalarındaki bu veriler (evler, burçlar, gezegenler, açılar, arap noktaları, sabit yıldızlar vb.) kullanılarak astrolojik analizler yapılır.

İstatistikte tümevarım kavramı özelden genele bir tahminde bulunur. Örneğin bir astroloji okulundaki öğrencilerin (ana kütle) ortalama boy uzunluğunu tahmin etmek amacıyla bu öğrencileri temsil edecek az sayıda öğrenci (örnek) seçilir ve bu öğrencilere ilişkin ortalama boy uzunluğu hesaplanarak astroloji okulundaki öğrencilerin boy uzunlukları hakkında tahminlerde bulunulur. Bilindiği gibi 'tahmin' kavramı kesinlik içermez. Tümevarım istatistiğinde bu belirsizliği kontrol altına tutmamıza yarayan en önemli kavram 'olasılık' kavramıdır.

Astrolojide de geçmiş gökyüzü konumlarında yaşanan olayların, benzer gökyüzü konumlarında tekrar yaşanabilme olasılığı vardır. Tarihte ve günümüzde bunun birçok örneği mevcuttur. Örneğin, 1347’de Sicilya’da başlayan Kara Veba salgınında gökyüzünde Jüpiter-Plüton kavuşumu etkinmiş. 1918 İspanyol gribinde de Jüpiter-Plüton kavuşumu olduğunu görüyoruz ve Kuzey-Güney Ay Düğümleri İkizler-Yay aksındaymış. 2002 Çin’de yaşanan SARS salgınında ise Ay Düğümleri yine İkizler-Yay aksındaydı. Günümüzde corona virüs salgınının yaşandığı gökyüzü konumunda da Jüpiter-Plüton kavuşumu aktifti ve Kuzey-Güney Ay Düğümleri halihazırda İkizler-Yay aksındadır.

Astroloji ve istatistiğin ortak temelleri

Genellikle günlük yaşamımızda kişisel gözlemlerimize veya değer yargılarımıza bağlı olan olaylara bir olasılık veririz. Ancak, istatistik çalışmalarda kişisel gözlem veya değer yargısının dışında bir olasılık çeşidiyle ilgileniriz. Bu olasılık türü gözleme dayalıdır. İşte tam bu noktada astroloji ile istatistiğin benzer temellere dayandığından bahsetmek mümkün. Astroloji de, tıpkı istatistik gibi sağlam bir gözleme, bu gözlemlerden elde edilmiş verilere ve bu verilerden çıkarılan yorumlara dayalıdır. Tarih boyunca insanlar gökyüzüne baktı ve gökyüzü hareketlerinin, yeryüzünü nasıl etkilediğini merak etti. Astroloji yüzyıllar içerisindeki bu gökyüzü hareketlerinin, yeryüzünde yarattığı etkilerinin gözlemlenerek elde edilmesiyle oluşmuş verilere ve yorumlara dayalıdır. Bu veri ve yorumlar gökyüzü gözlemlerine, matematiksel hesaplamalara ve istatistiksel araştırmalara dayanır. Bu araştırmalar kapsamında astroloji, kişiye ait olayları ele almanın yanı sıra, tarihi, politik ve ekonomik olayları da ele alır ve inceler. Astroloji ile kişisel potansiyelimizi öğrenebileceğimiz gibi, öngörülerle hayatımızın genel gidişatıyla ilgili önemli bilgiler edinebiliriz. Hayatımızın birçok alanında öngörü zaten kullanıyoruz. Örneğin bir yatırım yapmak istediğimizde geçmişe dönüp istatistiksel verilerden faydalanıyor ve geleceğe yönelik bir öngörüde bulunuyoruz. Aynı şekilde astroloji önümüzde bizi nelerin beklediğini saptamakta önemli bir yol gösterici. Bir insanın ilk nefes aldığı andaki gökyüzü konumu, o kişiye özel doğum haritasını oluşturur ve doğum haritalarımız parmak izimiz kadar bize özeldir. Hayat yolumuzdaki kişisel rehberlerimiz ve yol haritalarımızdır.

Astroloji üzerine yapılmış çalışmalar: Mars etkisi

Astrolojiyle ilgili yakın geçmişte yapılmış önemli istatistiksel çalışmaların en önemlisi ‘Mars Etkisi’ ile Michel Gauquelin’e ait. 1928 Paris doğumlu Fransız istatistikçi ve psikolog Michel Gauquelin küçüklüğünden beri astrolojiye büyük ilgi duydu ve ilerleyen zamanlarda binlerce doğum haritası üzerinde istatistiksel çalışmalar yaptı.

Gauquelin’in isminin bugün birlikte anıldığı ‘Mars Etkisi’, profesyonel spor hayatında başarı sağlamış önemli sporcuların doğduğu anda Mars’ın ufuktan yeni doğduğunu, yani Mars’ın doğum haritalarında yükselende olduğunu veya Mars’ın gökte tepe noktasını biraz geçtikten sonra konumlandığını öne süren bir çalışma. Mars etkisi ismi, aslında Gauquelin’in araştırmalarına Mars ve başarılı sporcular arasındaki bağlantıları inceleyerek başladığı için bu ismi taşır.

Gauquelin, aynı Mars gibi, Jüpiter, Satürn ve Ay’ın da belli gökyüzü konumlarında bazı mesleklerle bağlantılı olduğunu tespit etti. Örneğin, Mars’ın sporcularla bağlantılı olduğu gibi askerlerle, Jüpiter’in doktorlar ve gazetecilerle, Satürn’ün bilim adamlarıyla ve Ay’ın şair ve yazarlarla bağlantısı olduğunu tespit etti. Gauquelin, araştırmalarında alanlarında başarılı olan insanlar doğduğunda belli gezegenlerin ufuktan yeni doğduğu veya gökte tepe noktası civarında olduğunu tespit etti.

AstroArt Astroloji Okulu bünyesindeki anket çalışmaları

İstatistik çalışmalarda deney tasarımı yoluyla, anket yoluyla ve gözlem yoluyla olmak üzere üç tip veri toplama yöntemi vardır. Bizler AstroArt Astroloji Okulu bünyesinde anket yoluyla veri toplama sağlayarak istatistiksel çalışmalar yapıyoruz. Önemli gökyüzü olaylarında anket soruları hazırlayıp, okulumuzun internet sayfasında duyuruyor ve sizlerden katılımınızı rica ediyoruz. Anket sonuçlarından elde ettiğimiz veriler hem astroloji adına, hem astroloji severlere önemli katkılar sağlamış oluyor. Anket çalışmalarımızı yakın tarihte çıkarmayı planladığımız astrolojinin bilimsel temellere dayalı kitabımızda yer vermeyi planlıyoruz. Bu vesileyle anketimize katılım göstermiş ve astrolojiyle ilgili yaptığımız istatistiksel çalışmalara katkı sağlamış olan herkese teşekkür etmek isterim.







