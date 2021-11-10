Dünya Astronotlar altlarında bezle Dünya’ya döndü

Astronotlar altlarında bezle Dünya’ya döndü

Dünya

Astronotlar altlarında bezle Dünya’ya döndü

Elon Musk'ın şirketi Space X'e ait Endeavour adlı roketin tuvaletinde yaşanan sorun nedeniyle astronotlar altlarını bezlemek zorunda kaldı. 20 saatlik uçuşun ardından roket Dünya'ya iniş yaptı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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Amerikan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Fransız Thomas Pesquet ile Japon Akihiko Hoshide adlı astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) önceki gün başarılı bir şekilde dünyaya döndü. Ancak ABD Florida açıklarındaki Meksika Körfezi’ne iniş yapan Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait ‘Endeavour’ adlı roket kapsülünün tuvaletinde bağlantı sorunu vardı. Bu nedenle 20 saatlik yolculukta tuvaleti kullanmak yasaktı. Astronotlar yolculukta ‘koruyucu iç çamaşırı’ kullandı.

Astronotlar, Meksika Körfezi’ne inen kapsülden böyle çıkartıldı.4 astronotun yolculuğu 20 saat sürdü.

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